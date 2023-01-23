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Kısa bir mola

Hastane çalışanlarının daha kaliteli hizmet verebilmeleri ve daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için yeni uygulama ve çalışmalara önem veren hastan yönetimi, hayata geçirdiği yeni bir projeyle Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hekimlerle bir araya geliyor.

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Kısa bir mola

"Hekimlerimizle Kısa Bir Mola Programı'nda" Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimleri ile bir araya geldi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerine verilen hizmetler, yaşanılan sorunlar, yapılması ve geliştirilmesi gereken konular hakkında görüşme sağladı.
Programda konuşan Başhekim Uz. Dr. Mustafa kozan; "Hastalarımızın takip ve tedavilerini en iyi şekilde tesis etmek için her anlamda gece ve gündüz demeden fedakarca çaba gösteren hekimlerimizle bu kahvaltı programında bir araya geldik. Gayemiz çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu sağlamak ve hastalarımızın hastanemizden en iyi şekilde hizmet alabilmelerini sağlamaktır. Bu programla birlikte hekimlerimizle her hafta bir araya gelerek verilen hizmetler, yaşanılan sorunlar, yapılması ve geliştirilmesi gereken konular hakkında görüşmeler sağlayacağız. Güler yüzlü ve multidisipliner bir çatı altında hastalarımıza; kaliteli, ulaşılabilir, şeffaf ve herkesin severek hizmet vereceği ortamı sağlamak amacıyla gereken neyse yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi. »Haber Merkezi

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Kısa Bir Mola
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