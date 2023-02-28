Kırgızlardan ziyaret

Yenifakılı’da ikamet eden Kırgızların, kültürünü yaşatmak ve yardımlaşmak amacıyla iki yıl önce kurulan ve faaliyet gösteren dernek başkanı Gencekul Timur, deprem bölgesine yapılan faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla İl Müdürü Yurtluyu ziyaret etti. Nazik ziyaretinde İl Müdürü Yurtlu ’ya, Kırgız giyim-kuşam kültürüne ait “Çapan” adı verilen giysi ile “Tımak” adı da verilen “Kalpak” başlığı hediye etti. Dernek olarak, deprem bölgesine yapılan ayni ve nakdi yardımlara katkı sunduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Kırgız başkan Timur’a teşekkür etti. Yurtlu, Kırgızların, yaşanan deprem felaketi esnasındaki yardımlarından da bahsederek, gerek Yenifakılı ilçemizdeki dernek üyelerinin ve gerekse Kırgızistan’dan gelen yardım ekibi ve gönüllülerinin yardımlarından dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ifade etti. »Haber Merkezi