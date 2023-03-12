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Yozgat
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Kiralık konut sıkıntısı başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin akın ettiği Yozgat’ta kiralık dairelerin tamamına yakını doldu, il genelinde kiralık konut sıkıntısı yaşanmaya başladı.

12 Mart 2023 Pazar 02:19
Kiralık konut sıkıntısı başladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 binin üzerinde afetzede aile Yozgat’a geldi. Deprem bölgesinden gelen ailelerin 3 bine yakını Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ve diğer kamu kurumu yurtlarına yerleştirilirken, geriye kalan vatandaşların birçoğu da kiralık ev arayışına girdi. Bu süreçte kent merkezinde bine yakın kiralık daire ailelere kiralandı. Talep fazlası nedeniyle il genelinde kiralık konut sıkıntısı yaşanmaya başlandı.
"VATANDAŞLARIMIZ SATILIK DAİRELERİNİ KİRALIK DAİRELERE ÇEVİRDİLER"
Yozgat’ta uzun yıllar emlak sektörüyle uğraşan Muammer Yılmaz deprem bölgelerinden kente ciddi boyutta vatandaşların akın ettiğini söyledi. Yılmaz, “13 bin 500 civarında ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızdan 10 bine yakını, kendi imkanlarıyla kiralık konutlara yerleştirildi. Diğer vatandaşlarımız da kamu, kurum ve kuruluşların yurtlarına yerleştirildi. Emlakçılar olarak herhangi bir komisyon bedeli talep etmeden bu insanlarımıza yardımcı olduk. Vatandaşlarımız satılık dairelerini kiralık dairelere çevirdiler, onlar da bu noktada yardımcı oldular. Birçok daire ücret alınmadan depremzede kardeşlerimize verildi. Yozgatlılar olarak elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımıza gönlümüzü açtık. Bu noktada yine elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.
"GELEN TALEPLERE CEVAP VEREMEZ DURUMDAYIZ"
İl merkezinde kiralık konut sıkıntısı yaşandığını da ifade eden Yılmaz, “Yozgat il merkezinde kiralık konut sayısı belli olduğu için şu an çok zorlanıyoruz. Gelen taleplere cevap veremez durumdayız. Kiralık konutlara gelen talepler daha çok 1+1 ve 2+1 eşyalı dairlere yönelik. Bu konutların da kiraları 2 bin ila 5 bin arasında değişiyor. 3+1 ve 4+1 boş daireler ise 3 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor. Vatandaşlarımızın kiralık konut taleplerini yine de karşılamakta zorlanıyoruz, özellikle depremzede kardeşlerimiz geldikten sonra kiralık daire bulmakta çok zorlanıyoruz” şeklinde konuştu. »İHA

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Kiralık Konut Sıkıntısı Başladı
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