Başkan Kabayel, Bugün bankaların Eğitim Çalışanları hakkında ders dolu tiyatrolarını izledik. Bugünü bir not olarak yazıyor ve süreci bu hale getirenleri kınıyoruz dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Kabayel, “Bugün ki tiyatronun özetini siz değerli eğitim çalışanlarımız ile paylaşmak istiyoruz; Yapılan promosyon görüşmelerinde, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası ihaleye teklif vermişlerdir. Diğer bankalar katılmayı bile gerek duymamış. Buna göre ilk teklifleri; Yapı Kredi Bankası 5 bin 400 ( eski sözleşmemizden kaynaklı 200 lira de bizleri borçlu çıkardılar.), Denizbank 6 bin 750, Halkbank ise 8 bin lira teklif vermişlerdir. Ziraat Bankası ise herhangi bir teklif vermedi. Emekli vatandaşlarımıza bu rakamların üstünde bir teklifle gidilirken bizlere bu rakamları hoş görmenizi unutmayacağız! Daha sonra ikinci teklifler alındı ve Yapı Kredi Bankası teklifini 9 bin liraya çıkardı. Tabi bu rakamdan 5 bin 600 lira eski sözleşme fesih bedeli de düşülecektir. Yani kalan tutar 3 bin 400 lira’dır. Bizde sendika olarak bu rakamların düşük olduğunu ve ayrıca verilecek promosyonlarda; giden personelin kalan promosyon tutarını ödemesi, gelen personelin ise geldiği tarihten sonraki tutarı alması gerektiğini ifade ettik. Nakil sirkülasyonunun çok olduğu ilimizde kalan personellere haksızlık yapıldığı düşüncesinde olduğumuzu belirttik. Bu esnada Halkbank yetkilileri de bunun böyle olması gerektiğini ve bizi destekler mahiyette fikirlerini beyan ettiler. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda; mevcut personel ile sözleşme yapılacağı, gidenlerin ödeme yapmayacağı ve yine gelenlere promosyon ödemesi yapılması gerektiği konusunda genelgesi olduğu için herhangi bir değişiklik yapılamayacağı İl Milli Eğitim Yetkilileri tarafından belirtilmiştir. Bu haliyle yeni bir promosyon anlaşması olmamış, daha önce yapılan sözleşmenin bitiş tarihine kadar da yeni teklifler alınmayacağı söylenerek toplantı sona ermiştir. Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Yönetimi olarak; Eğitim Çalışanlarını rencide eden bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Komik rakamlar ile sözleşmeye gelen bankaları gözünde bir değerimiz olmadığını görmüş olduk. Eğitim çalışanları her geçen gün artan enflasyon altında zaten ezilmektedir. Bu durum ise bizlerin artık bir karar alması gerektiği kanaati oluşmuştur.

Çalışanlarımıza sunulan sadaka gibi teklifleri kınıyoruz ve aşağıda bulunan kararları bütün eğitim çalışanlarımızın uygulamasını istiyoruz…

Maaşlarımızı aldığımız bankanın kredi kartını kullanmamayı,

Ek hesapların kapatılması,

Var ise otomatik ödemelerimizin kaldırılması,

Döviz, altın gibi birikimlerimiz var ise başka bankalara kaydırılması,

Maaşlarımızın yatırılması ile birlikte hesapta nakit bırakılmaması,

Bu kararları Eğitim Çalışanlarını memnun edecek bir rakamın veya iyileştirmenin yapılana kadar devamını sağlamaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi