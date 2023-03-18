Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiği İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Kılıçdaroğlu'na tepki

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni, Türk dünyasının tek yürek olduğu ve acıların paylaşıldığı büyük bir dayanışma örneği olarak son derece önemli bulduğunu vurguladı.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC'li 35 öğrenciyle birlikte 49 bini aşkın vatandaşın her biri için Allah'tan rahmet ve millete başsağlığı dileyen Oktay, şunları kaydetti:
"Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir. Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcu yavrularımızın kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantımızda ifade etmiştik. Deprem bölgesinin tümünde olduğu gibi, Adıyaman'da çöken otelle ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülmektedir.
Tüm bunlara rağmen ana muhalefet partisi lideri, milletimizin gösterdiği dayanışma ruhuyla bağdaşmayacak şekilde yaşanan acıları istismar edip siyasete alet eden, akıl, vicdan ve ahlakla bağdaşmayacak şekilde ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu bozan beyanlarda bulunmaktadır. Bu tür beyan ve davranışların ne yaralarımızın sarılmasına ne de milletimizin ortak acısına merhem olacak bir yanı vardır."
Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde anayasal ismiyle ve gözlemci üye statüsüyle temsil edilen, Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin tüm dünyada tanınması için her türlü çabayı göstermeye ve destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. »AA

Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğluna Tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat özelliğini koruyor
Yozgat özelliğini koruyor
‘Nesilden nesile aktarılacak’
‘Nesilden nesile aktarılacak’
“Çanakkale geçilmez”
“Çanakkale geçilmez”
Depremzedelerin hizmetinde
Depremzedelerin hizmetinde
Azerbaycan basınında yer aldı
Azerbaycan basınında yer aldı
Şüpheli araçta yakalandı
Şüpheli araçta yakalandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim