Keven ve Uyar’dan ziyaret

Ziyarette, misafirlerle ilgilenen kurum yöneticileri ve personeline teşekkür edildi.

Deprem bölgesinden gelen misafirlerin durumu hakkında bilgi almak üzere gerçekleştirilen ziyarette, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, Yerköy KYK Müdürü Tuğrul Bozar ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Kılıç ile bir araya geldi.

Ziyarette, misafirlerle ilgilenen kurum yöneticileri ve personeline teşekkür eden Milletvekili Keven, deprem bölgesinde yaşananların herkesi derinden üzdüğünü belirterek, devletin ve halkın depremzedelere destek olmak için bir arada olduğunu ifade etti.

Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise, depremzedelerin yanında olduklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette, misafirlerin ihtiyaçları hakkında bilgi alınırken, KYK Müdürü Bozar ve Gençlik Spor Müdürü Kılıç, misafirlerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, ziyaretin sonunda kurum yöneticileri ve personeline teşekkür ederek, deprem bölgesinde yaşananların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundular. »Haber Merkezi