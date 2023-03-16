Kermes düzenlenecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından düzenlenen kermes 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 12.00'de yapılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından yapılan açıklamada, ülkece yaşanılan büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla düzenledikleri hayır panayırı etkinliğinden elde edilecek gelirin tamamının da depremzedelere bağışlanacağını söylediler. Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak olan kermes etkinliğimize katılım çok yüksek olmasını bekliyoruz dediler. »Haber Merkezi