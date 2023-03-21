Kermes düzenlendi

6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Eğitimde Tek Yürek projesi kapsamında Yozgat Anadolu imam Hatip Lisesi kermes düzenleyerek elde edilen geliri deprem bölgesine bağışladı.

Okul öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecekler davet edilen misafirlere sunuldu. Yiyecek stantlarının başında gelen misafirlere ikramlarda bulunan öğrencilerin zor zamanlarda yardımlaşma ve birlik olma konularında örnek oldular.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı kermese katılarak bu güzel etkinliğe emek veren okul yöneticilerine, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanlarına teşekkür etti. »Haber Merkezi