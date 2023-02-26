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Kendi küçük yüreği büyük

Kadışehri ilçesinde yaşayan Ali Asaf, para biriktirdiği kumbarasını depremzedeler için açtı. 

26 Şubat 2023 Pazar 02:38
Kendi küçük yüreği büyük

Afetzedelerin yarasına bir nebze merhem olmak isteyen çocuk, kumbarasında biriktirdiği parayı Türk Diyanet Vakfı (TDV) Kadışehri Şubesine bağışladı. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen depremzedeler için devlet başta olmak üzere vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Kadışehri ilçesinde yaşayan Ali Asaf da ihtiyaçlarını karşılamak için para biriktirdiği kumbarasını depremzedeler için açtı. 
Ali Asaf, “"Ülkemizde büyük bir deprem oldu, bu nedenle depremzedeler için bir nebze fayda olsun diye kumbaramı açtım ve kumbaramdaki bütün parayı depremzedelere bağışladım.” dedi.
Türk Diyanet Vakfı (TDV) Kadışehri Şubesi görevlileri ise; “Ülkemizde meydana gelen deprem sonrası, depremzedelere yardımcı olmak için ilçemizden kendi küçük ama yüreği büyük olan Ali Asaf evladımız kumbarasındaki harçlığını deprem bölgesine gönderilmek üzere TDV Kadışehri şubemize bağışta bulundu.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.02.2023 13:39
Anahtar Kelimeler:
Kendi Küçük Yüreği Büyük
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