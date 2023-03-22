‘Kazancımız Boğazlıyan’da kalsın’

Yazılıtaş, "Ramazan ayı berekettir, huzurdur, mutluluktur, paylaşmaktır. Boğazlıyan’ın simgeleri olan yerel esnafımıza destek verelim. Ramazan ayında alış-veriş profili diğer aylara göre daha hareketli oluyor. Ramazan ayı alış-veriş ihtiyaçlarını yerel esnaftan karşılamak toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, huzur ve bütünlüğün bir gereğidir" dedi.

Yazılıtaş, vatandaşları yerel esnaftan alışveriş yapmaya çağırdı ve esnafın hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Yazılıtaş, ayrıca Ramazan ayının manevi bereketi ile birlikte esnafa maddi olarak kazanç sağlanacağına inandığını söyledi. Bu nedenle, vatandaşların Ramazan ayı alışverişlerini ulusal marketler yerine yerel esnaftan yapmaları çağrısında bulundu.

Yazılıtaş, “Bu vesileyle tek bir kuruşun ilçede kalmasına hep birlikte vesile olursak ne mutlu bizlere. Mübarek Ramazan ayının ilçemize ülkemize ve tüm İslâm Alemi’ne hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bütün Boğazlıyan halkını gönül rahatlığı ile ilçe esnafından alışveriş yapmaya davet ediyorum. Çünkü esnaftan yapılan harcama tekrar Boğazlıyan’a dönüş yapacak” ifadelerini kullandı.

Yazılıtaş'ın açıklamasında ayrıca, esnafın da kampanyaya destek olacağına dikkat çekildi. Boğazlıyan'da bulunan esnafların Ramazan ayı boyunca özel indirimler yapacakları ve müşterilere farklı hizmetler sunacakları kaydedildi. »Haber Merkezi