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Kazada hayatını kaybetti

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Muhammet Emin Selman, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Veli köyünde meydana geldi. Köy istikametinden Çaycuma istikametine gelmekte olan B.Ç.'nin (44) kullandığı 67 LV 073 plakalı araç ile karşı yönden gelen Muhammet Emin Selman’ın (22) kullandığı 67 DZ 502 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken gencin yardımına önce vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Muhammet Emin Selman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KARADAĞ BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da kazadan duyduğu üzüntüyü şu ifadelerle dile getirdi; “Elim bir trafik kazası sonucu vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm YOBÜ ailesine başsağlığı diliyorum.” 
»Haber Merkezi

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Kazada Hayatını Kaybetti
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