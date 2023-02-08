Kayseri Şeker yardıma koştu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı 04.17’de meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem, aralarında Kayseri’nin de olduğu 10 ilde etkili oldu. Yıkıma sebep olan deprem sonrası sarsıntının vurduğu bölgelere yardım yağmaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası da, bölgeye 140 kişilik arama kurtarma ekibi ile birlikte iş makinaları, gıda, kış mevsimi ihtiyaçları için gerekli malzemeler gönderdi.

Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada, “Birçok ilimizi etkileyen depremden dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız için Kayseri Şeker olarak bütün imkanlarımız ile Milletimizin ve Devletimizin emrindeyiz. Toplamda 140 kişilik arama kurtarma ekibi ile birlikte iş makinaları, gıda, kış mevsimi ihtiyaçları ve yaşamsal ihtiyaçlar olmak üzere bütün desteklerimizi Kahramanmaraş Valiliği emrine tahsis ederek yola çıkardık” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi