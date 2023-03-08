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Kayseri Şeker SPK'ya başvurdu

Kayseri Şeker Fabrikası, 106 milyon lira nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Kayseri Şeker SPK'ya başvurdu

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na(SPK) başvurdu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600 milyon TL'den 706 milyon TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106 milyon TL nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı gerçekleştirileceği belirtildi.
Taslak izahnamenin onayı için 3 Mart'ta SPK'ya başvurdu belirtilen açıklamada, "Şirketimiz tarafından Kurul'a yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul'un onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız" denildi. »Haber Merkezi

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Kayseri Şeker SPKya Başvurdu
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