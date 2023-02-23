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Kayseri Şeker'den açıklama

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada, kurumla ilgili yapılan habere ilişkin cevap verildi.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Kayseri Şeker'den açıklama

Açıklama şu şekilde:
"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremle ağır can kayıpları ve yıkımlar yaşanmış, millet olarak derin bir üzüntüyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu anlamda yüce Türk Devletimize ve Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kayseri Şeker, felaketin ilk saatlerinden itibaren gece gündüz demeden 277 kişilik arama kurtarma ekibiyle sahada çalışmalara katılmış, tüm resmi kurum, kuruluş ve yardım ekipleriyle koordinasyonlu olarak bölgede fayda sağlayacak her türlü ekipman, şeker ve gıda malzemesi, iş makinesi, barınma ve hayati temel ihtiyaçlar gibi imkanları seferber etmiştir. Gün dayanışma günüdür diyerek millet olarak birbirimize kenetlenirken kurumumuz ile ilgili bir takım asılsız ve mesnetsiz haberler gündeme getirilerek birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde olumsuz algılarla manipülasyon oluşturulmak istenmektedir. Bazı medya organlarında kasıtlı olarak “Kızılay’a Şeker Satışı” diye bahsi geçen şeker satışı, deprem bölgesine yardım malzemesi gönderme amaçlı şeker almak isteyen bir firmaya yapılmıştır. Bu firma kurumumuzdan toptan şeker fiyatı üzerinden alım yaparak Kızılay’a bağış yapmıştır. Kızılay’ın direkt Kayseri Şeker’den resmi bir yardım talebi olmamış olup, doğrudan şirketimiz ile iletişime geçerek böyle bir talebi olması halinde geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm imkânlarımızı sunacağımızdan asla şüphe duyulmamalıdır. Kayseri Şeker olarak asrın felaketini yaşadığımız böylesi acı dolu günlerde kamuoyunu meşgul ederek ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden gerçekleri çarpıtarak çıkar elde etmeye çalışan bu kişileri ve olumsuz haberleri dikkate almamanızı önemle rica ederiz." »İHA

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:28
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