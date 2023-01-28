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Kaymakam ziyaret etti

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz ile beraber yapım aşamasında olan Boğazlıyan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Kaymakam ziyaret etti

Kaymakam Aydın, İlçe halkına büyük oranda katkı sağlayıp hizmet kapasitesi yüksek olan İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 17:56
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