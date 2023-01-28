Kaymakam ziyaret etti

Kaymakam Aydın, İlçe halkına büyük oranda katkı sağlayıp hizmet kapasitesi yüksek olan İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.»Haber Merkezi
Son Güncelleme: 27.01.2023 17:56
Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz ile beraber yapım aşamasında olan Boğazlıyan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Kaymakam Aydın, İlçe halkına büyük oranda katkı sağlayıp hizmet kapasitesi yüksek olan İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.»Haber Merkezi