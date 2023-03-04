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Kaymakam yalnız bırakmadı

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraşlı meydana gelen 2 büyük deprem Çayıralan İlçesinde hissedildi. 

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Kaymakam yalnız bırakmadı

Hissedilen depremin ardından ilçeye bağlı Konuklar kasabasında bulunan Konuklar İlkokulu ve Konuklar İmam Hatip Ortaokulu binasında çatlaklar meydana geldi.
Her türlü tedbir amaçlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararı ile okullar boşaltılarak Çayıralan İmam Hatip Ortaokulu binasına taşındı.
Taşınan okulda eğitim ve öğretim hayatına başlayan öğrencileri Kaymakam Mustafa Çelik yalnız bırakmadı. 
Öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Çelik’e, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur eşlik etti. 
Öğrenciler ile sohbet eden Çelik, her zaman yanlarında olduklarını ve güvenlikleri için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti. »Haber Merkezi

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Kaymakam Yalnız Bırakmadı
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