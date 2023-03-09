Kaymakam unutmadı

Ardından Kaymakam Topuz, Arpalık Köyünde ikamet eden Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in ailesini ziyaret ederek, şehit annesinin 8 Mart Dünya kadınlar Gününü kutladı.

Topuz, "Şehit ailelerimiz bize şehitlerimizin emanetidir. Bizler de bu anlamlı günde şehit ailelerimizin ve depremde zarar gören vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, devletimizin her zaman onların yanlarında olduğunu göstermek istedik. Şehit anne ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi