Kayıt yenileme duyurusu

YOBÜ’den yapılan açıklamada; “Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple Üniversitemizin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademin Takvimi Senatomuzca alınan karar ile güncellenmiştir. Kayıt yenileme tarihleri 20 Şubat 2023 ve 26 Şubat 2023 derslerin başlama tarihi ise 27 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Tıp, Diş Hekimliği gibi sağlık programları ve uygulamalı eğitimler’ ile ilgili yapılması beklenen açıklamalara göre önümüzdeki günlerde yeni gelişme sizlere duyurulacaktır.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi