Kayıt yenileme bilgisi

Sosyal medya hesabında bilgilendirme yapan Rektör Karadağ; Ülkemizde ki deprem afetinden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde ikamet eden öğrencilerimiz kayıt yenileme (Ders Kaydı) işlemlerini 24 Şubat 2023 Cuma gününe kadar mazeretli olarak yapabileceklerdir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme ile ilgili mağduriyet yaşamamalı hususunda gerekli hassasiyeti gösterilecek. OBS sistemine erişim imkânı olamayan öğrencilerimiz danışmalarına ulaşarak ders kayıtlarını yaptırabilirler. Konu ile ilgili bilgilere akademik danışmanlarınızdan ve üniversitemizin destek kanallarından ulaşabilirsiniz. Telefon: 0354 242 10 16 – Whatsapp Hattı: 0354 242 10 16. »Haber Merkezi