Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,27
DOLAR
18,83
STERLİN
22,85
EURO
20,22
Flaş Haber
20 Şubat’a kadar ara
Kapat

Kayıt yenileme bilgisi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kayıt yenileme (ders kaydı) işlemleri, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için 24 Şubat 2023 tarihine kadar mazeretli olarak yapacağını söyledi.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kayıt yenileme bilgisi

Sosyal medya hesabında bilgilendirme yapan Rektör Karadağ; Ülkemizde ki deprem afetinden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde ikamet eden öğrencilerimiz kayıt yenileme (Ders Kaydı) işlemlerini 24 Şubat 2023 Cuma gününe kadar mazeretli olarak yapabileceklerdir. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme ile ilgili mağduriyet yaşamamalı hususunda gerekli hassasiyeti gösterilecek. OBS sistemine erişim imkânı olamayan öğrencilerimiz danışmalarına ulaşarak ders kayıtlarını yaptırabilirler. Konu ile ilgili bilgilere akademik danışmanlarınızdan ve üniversitemizin destek kanallarından ulaşabilirsiniz. Telefon: 0354 242 10 16 – Whatsapp Hattı: 0354 242 10 16. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kayıt Yenileme Bilgisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Vatandaşların hizmetinde
Vatandaşların hizmetinde
Akdağmadeni kenetlendi
Akdağmadeni kenetlendi
Son yolculuklarına uğurlandılar
Son yolculuklarına uğurlandılar
126 polis gönderildi
126 polis gönderildi
Kalbine yenik düştü
Kalbine yenik düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim