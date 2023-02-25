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Kayık’tan taziye ziyareti

Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Kayık’tan taziye ziyareti

Vali Vekili Adnan Kayık ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, 2020 yılında İdlib'de şehit olan P. Uzm. Çvş. Hasan Hüseyin Öztürk'ün vefat eden babası İbrahim Öztürk için Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık Köyü'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Vekili Kayık, “Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Baş tacımız, Devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine Devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Ben de ailemle birlikte her zaman, her fırsatta şehit aileleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum.” dedi. »Alpaslan Demir

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Kayıktan Taziye Ziyareti
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