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Kayhan’dan açıklama

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından "Başıboş köpek terörü" başlığı altında basın açıklaması düzenlendi. 

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kayhan’dan açıklama

Parti binasında düzenlenen toplantıda Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan, “Başıboş köpek terörü yüzünden Mete adlı bir çocuk daha hayatını kaybetti.” dedi.
Başkan Kayhan yaptığı açıklamada; “Başıboş köpek terörü yüzünden Mete adlı bir çocuk daha hayatını kaybetti!  ‘Başıboş köpek terörü’ diyorum çünkü 2022 yılında PKK yurt içinde 29 insanımızı şehit etmiş, başıboş köpek teröründen dolayı hayatını kaybeden insan sayısı ise 33 yani köpek teröründe kaybettiğimiz can PKK teröründe kaybettiğimizden daha fazla. AKP sadece PKK açılımı yapmadı, köpek açılımı da yaptı. 5199 sayılı yasa ile köpeği insandan daha kıymetli hale getirmiştir. 
Allah (c.c.)'ın Eşref-i Mahlûk olarak yarattığı insan, çıkarılan 5199 sayılı yasa ile köpekten daha aşağı bir varlık haline gelmiştir. Köpek lobilerinin hırlamasından korkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, köpek maması üreten köpek sevici vekillerin menfaatlerini köpek terörüne kurban verdiğimiz çocuklarımızın canından daha aziz bilmektedir. AKP köpek sevicilikte CHP ile yarışmaktadır. Ama bu rekabetin faturasını köpek terörüne kurban verdiğimiz masum çocuklarımız ödemektedir. 
Hayırda yarışılması gerekirken CHP ve AK Parti bu anlamda şerde yarışmaktadır. Unutmasınlar ki ne AK Parti iktidarı ne de CHP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi belediyeleri köpeklerin oyları ile kazanmamışlardır.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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