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Kaya, birlikteliğe vurgu yaptı

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Kaya, ülkemizin birçok bölgesinde yıkıma neden olan Asrın Afeti olan deprem sonrası ülkemizin yaralarını sararken birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimizi bir kez daha bir araya getirdiğini söyledi.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Kaya, birlikteliğe vurgu yaptı

Kaya, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.
Devletimizin gücünü ve her ilimizden gelen desteği yerinde gördüklerini belirterek, Aziz Türk Milletinin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu ailesi olarak, Kahramanmaraş ve Hatay'ın Dörtyol, Erzin, Samandağ, Payas ve İskenderun ilçelerine giderek vatandaşlarımızın selamını ilettik. Destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.
Ülkemizin zorlu süreçlerinde birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kaya, Varol Çadır Ailesi'ne de teşekkür ederek açıklamalarını sonlandırdı.
Yaralılarımıza acil şifalar dileyen Kaya, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, ancak devlet ve millet olarak tek yürek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Yaraların birlikte sarılacağının altını çizdi. »Haber Merkezi

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