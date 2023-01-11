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Katipoğlu’dan kutlama mesajı

iYi Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu yayınladığı mesajda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. 

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Katipoğlu’dan kutlama mesajı

Başkan Katipoğlu yaptığı açıklamada; “ 1961 yılından bu yana gazetecilerin haklarının ilk kez güvence altına alındığı ve 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığı, “Gece gündüz, yağmur, çamur demeden, doğru haber aktarılması için haber peşinde koşan gazeteciler kamusal bir görev yapmaktadır. Tarafsız, doğru, kalemini hakikat ve adaletten ayırmayan, basın yayın organları içinde emekçi muhabirinden editörüne, yazarlarından matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kutladı. »Haber Merkezi

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Katipoğludan Kutlama Mesajı
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