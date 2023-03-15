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Katılım oranı açıklandı

Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta işgücüne katılım oranı yüzde 11,7 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu oran ülke genelindeki işgücüne katılım oranının hafif altında kaldı. 

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Katılım oranı açıklandı

İşgücüne katılma oranı yüzde 48,4 iken, istihdam oranı yüzde 42,8 olarak kaydedildi. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam edilenlerin oranları ise sırasıyla yüzde 20,3, yüzde 27,4 ve yüzde 52,3 olarak belirlendi.
Tüketim harcamaları kategorisinde ise, TR72 bölgesindeki hane halklarının en fazla harcama yaptığı alan konut ve kira oldu. Bu kategori yüzde 23,6 ile ilk sırada yer alırken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 22,8 ile ikinci, ulaştırma ise yüzde 19,9 ile üçüncü sırayı aldı.
İllere göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla da Yozgat'ta bin kişi başına 43,7 olarak hesaplandı.
TÜİK verilerine göre, TR72 bölgesinde bulunan Yozgat, Kayseri ve Sivas'taki hane halklarının diğer tüketim harcamaları ise şöyle sıralandı:
Alkollü içecekler, sigara ve tütün yüzde 4,5, mobilya, ev aletleri ve bakım hizmetleri yüzde 6,7, giyim ve ayakkabı yüzde 4,7, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,0, haberleşme yüzde 3,1, eğitim hizmetleri yüzde 1,7, eğlence-kültür yüzde 2,6 ve sağlık harcamaları ise yüzde 1,8 olarak kaydedildi.
İşgücü ve tüketim harcamaları verilerine ek olarak, TÜİK ayrıca il bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıkladı. Buna göre, Yozgat'ta bin kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla 43,7 oldu. »Haber Merkezi

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Katılım Oranı Açıklandı
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