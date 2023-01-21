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Karne heyecanı yaşandı

Yozgat'ta yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Karne heyecanı yaşandı

Vali Ziya Polat, Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü Şehit Polis Zafer Mat İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.
Kentte 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İl genelinde 69 bin 610 öğrenci tatile girdi.
Sakarya İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerine karnenin yanında hikâye kitabı dağıtıldı.
Öğrencilerden Hamza Altın, karne aldığı için çok mutlu olduğunu, tatilde arkadaşlarıyla oyun oynayacağını ve kitap okuyacağını söyledi. »AA

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