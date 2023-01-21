Yozgat Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. Öğrenciler 20-22 Ocak tarihleri arasında Belediyenin tüm sosyal tesislerinde yüzde 25 indirimle tadını çıkaracak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken; "Bugün karnelerini alarak güzel bir tatili hak eden evlatlarımızın karne hediyeleri bizden. Belediyemizin tüm sosyal tesislerinde karnesi ile gelen tüm çocuklarımıza yüzde 25 indirim." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi