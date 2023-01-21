Yozgat Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. Öğrenciler 20-22 Ocak tarihleri arasında Belediyenin tüm sosyal tesislerinde yüzde 25 indirimle tadını çıkaracak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken; "Bugün karnelerini alarak güzel bir tatili hak eden evlatlarımızın karne hediyeleri bizden. Belediyemizin tüm sosyal tesislerinde karnesi ile gelen tüm çocuklarımıza yüzde 25 indirim." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi
21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00