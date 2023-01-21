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Karne hediyesi

Eğitim öğretim yılının yarı dönemi tamamlanırken, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tatile giren öğrencileri unutmadı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Karne hediyesi

Yozgat Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. Öğrenciler 20-22 Ocak tarihleri arasında Belediyenin tüm sosyal tesislerinde yüzde 25 indirimle tadını çıkaracak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederken; "Bugün karnelerini alarak güzel bir tatili hak eden evlatlarımızın karne hediyeleri bizden. Belediyemizin tüm sosyal tesislerinde karnesi ile gelen tüm çocuklarımıza yüzde 25 indirim." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Karne HediyesiYozgat BelediyesiEğitimöğretimCelal Köse
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