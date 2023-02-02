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Karla mücadele sürüyor

Yozgat’ta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte teyakkuz halinde olan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından il genelinde karla mücadele aralıksız devam ediyor.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Karla mücadele sürüyor

Yoğun yağan kar ve sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmedi. 
Köy yollarında karla mücadele çalışmaları yapan İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açarken, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyorlar. »Alpaslan Demir

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Karla Mücadele Sürüyor
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