Karla mücadele sürüyor

Yoğun yağan kar ve sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına müsaade etmedi.

Köy yollarında karla mücadele çalışmaları yapan İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açarken, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyorlar. »Alpaslan Demir