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Karla mücadele

Akdağmadeni Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Karla mücadele

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu yıl büyük bir özlemle beklediğimiz kar yağışına geçte olsa kavuştuk. İlçe merkezimizde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında ekiplerimiz sabah karşı saat 05:00'da başladığı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ana arterler ve mahalle ara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için büyük gayret gösteriyor. Yeter ki kar yağsın karla mücadele ekiplerimiz 7/ 24 sahada.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KARLA MUCADELE
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