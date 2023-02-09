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Yozgat
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Kargoyla geldi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Kargoyla geldi

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada; “Yozgat Merkezinde uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı ve aranması bulunan bir şahsın yakalanması için yürütülen yapılan çalışmalar neticesinde; 06 Şubat 2023 günü kendisine gönderilen kargodan şüphelenilmesi üzerine PTT Şubesine gelen kargo açılarak içerisinde poşete sarılı vaziyette yasadışı (14) lü kapsül olmak üzere toplam (224) adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Olayla ilgili firari (2) şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Kargoyla Geldi
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