Kardeş şehir oldular

Hatay’ın Hassa ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Celal Köse, “Ülkemizin görüp gelebileceği en büyük deprem felaketlerinden birini hep birlikte yaşadık. Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz gölgemizde bizi etkileyen ve yaklaşık on ili ve on beş milyon nüfusu etkileyen ağır bir deprem felaketini hep birlikte yaşadık. Acısını üzüntüsünü derinlerde hissettik. 7.7 ve 7.8 arkasından artçı sarsıntılar 6.8 ,6.5, 6.4 hemen arkasından öğlen vaktinde 7.5, depremler yıkıcı etkisi olan ve ağır hasar bırakan bir depremdi. Öncelikle hem sizler adına hem şahsım adına hem Yozgatlı kardeşlerimiz adına depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum onlar inancımıza göre şehitlerdir, şehit olanlardır. Yaralılara acil şifalar nasip etmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum ve yakınlarına ve ülkemize de başsağlığı diliyoruz. Deprem 04:17’de idi herkesin uykuda olduğu bir saatte gerçekleşti. Bizler Haber alı almaz Sayın Valimizin koordinesinde buradan AFAD ekiplerinin AFAD'ımızın üyelerini, itfaiyemizi sonrasında burada lojistik olarak elimizde tuttuğumuz Kızılay'ın ve diğer örgütlerin elinde bulunan stoklardaki çadırları ve diğer ekipmanları hemen olay anından hemen sonra buradan sevkini gerçekleştirdik. Sonra sabah 7’de bizim GAMER toplantımız vardı ki bu acil bir şey olduğu zaman, afet olduğu zaman anında toplanılan bir kurum. Vali Bey'in başkanlığında diğer ilgili birimlerin de olduğu evvel saat 7’de o toplantıyı yaptık. Yozgat olarak basından öğrendiğimiz kadarıyla diğer bilgiler geldi. Olayın vahametini, büyüklüğünü daha tahayyül de edemiyoruz işin doğrusu hemen dedi ki Yozgatlı olarak, Yozgat olarak neler yapabiliriz bölgeye nasıl desteğimiz olabilir diye orada toplantılarımızı yaptık. Toplantı uzun sürdü. Bir taraftan koordine yapıyoruz. Bir taraftan da toplantılar, bir taraftan gelecek gidecekler ayarladık. Orada Vali Bey, Hatay ili de görevlendirildi. Hatay ilinde yolda giderken Hassa ilçesinin koordinatörü Valisi olarak atandığını öğrendik. Bizler de burada halkımıza çağrı yaptık, sivil toplum örgütlerimizle toplantı yaptık. Belediye personelimizi bilgilendirdik. Kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte koordinasyonu nasıl sağlayacağımız ve buradaki arkadaşlarımızın hem sevki hem buradaki lojistik desteğin nasıl oraya intikal edeceği konusunda burada planlarımızı, programlarımızı yaptık. Halkımızdan Allah razı olsun. Çok duyarlı bir halkımız var bize hem sosyal medyadan, hem iletişim hatlarından, WhatsApp'tan, normal mesajlardan bizlere ulaşarak bir şeyler yapmak üzere, biz de katkı vermek istiyoruz dediler. Celal Atik spor salonumuzu bu iş için özellikle tahsis ettik ki lokasyonu iyi, yardımlarımızı orada yapalım. Merkezi orada yapalım. Oradan da sevkiyatlarını yapalım istedik. Bütün ilçelerimiz hareket haline geldi. Sivil toplum örgütlerimizi hareketlendirdik. Burada belli bir düzen aldıktan sonra ben de ikinci günü gecesi gittim. Oraya gittiğimizde oraya gidip gördüğümüz zaman olayın olduğu gibi yani göründüğü gibi olmadığını hissettik. Orada tüm belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin tamamını koordinatör olarak oraya atanınca biz de oraya yönlendik orada güzel bir uyum sağladık.

Bir taraftan can telaşı var. Bir taraftan enkaz altında kalan vatandaşlarımızın arama kurtarması. Bir taraftan depremden etkilenip de canını kurtaranların barınma, yiyecek, içecek ve temizlik ihtiyaçları var. Bir taraftan deprem anında havanın çok soğuk olması. Bizim gittiğimizde ortalık zifiri karanlık. Elektrik yok. Su yok. Deprem bölgesinde Yozgat'ı, Yozgatlıları orada görünce diyorlar ki sizden Allah razı olsun. Hiçbir şey yapmasanız bile sizin burada olmanız bize büyük bir güç verdi, güven verdi dediler. Allah razı olsun Yozgat'tan ve ilçelerinden 335 tır yardım malzemesi gitti. Yozgat Küçük ama yüreği büyük. Yozgat küçük ama sevdası büyük. Yozgat küçük ama tam bir devletçilik anlayışıyla milli şuurla oraya yardımını yaptı. Resmen Milli seferberlik ilan etti Yozgat'ımız. Diğer illerden de gelen yardımlar oldu. Depolarımız ağzına kadar malzemeyle doldu. Bizler orada koordinasyonu sağladık. Sayın Valimizin başkanlığında Tırlarla yardıma ulaşmadığı yer kalmasın istedik. Köylere köyün küçüklüğüne, büyüklüğüne, iriliğine, ufaklığına göre tırlarla yardım malzemesini köy meydanlarına indirdik ki bir an önce yardıma ulaşsınlar diye çünkü gelen malzemeyi depoya koyarak tekrardan, tekrar yükle bir sürü zaman kaybı olacaktı. İlk iki günü böyle yaparak aslında ateş biraz olsun söndürdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan elini çekmedi. Bakanlarımız deprem bölgesindeydi. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay AFAD’ın başındaydı çok büyük desteğini gördük. Depremden etkilenen Hassa’da en çok fazla çadırı ihtiyacını bizler yaptık. Çadır kentler oluşturmaya başladık. Allah nasip ederse konteynır kentlere başladık. Elektrik ekiplerimiz, su kanalizasyon, Fen İşlerinin belirli ekibi, aşevimiz orada ilk günden beri günlük 3 bin kişiye sıcak yemek veriyorlar. Felaket büyüktü ama bizim Yozgat olarak orda olmamız insanlara güç verdi kuvvet verdi devletimizi eksikliklerini deprem bölgelerinde göstermedik. Deprem bölgesinde ki insanlarla abi kardeş gibi olduk diyaloglarımızı arttı. Bizler bu olaylardan ders çıkartarak gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bundan sonraki yardımlarımızı ramazan ayının gelmesiyle birlikte koli halinde göndermeyi düşünüyoruz. Deprem bölgesinde hayat normale dönüne kadar elimizi çekmek istemiyoruz. Deprem bölgesinde ne kadar yapılacak işler varsa Yozgat merkezinde ise yapılacak işlerimiz var. Yapımı devam eden projelerimizin çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.

HASSA VE YOZGAT KARDEŞ OLDU

Merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından Yozgat halkı tarafından yardımların yapıldığı Hatay’ın Hassa belediyesi ile Yozgat Belediyesi kardeş şehir oldu.

Belediye meclis toplantısında Hatay’ın Hassa ilçesi ile Yozgat Belediyesi’nin kardeş belediye olması maddesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada; “ Hassa ilçe halkının ve Belediye Başkanının büyük bir teveccüh göstermesinin ardından bizlerle kardeş şehir olmasını istediler. Bizlerde bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse Hassa’lı vatandaşlarımızla bu kardeşliğimizi resmi olarak pekiştirmek istedik. Yozgat belediyesi olarak her zaman Hassa’lı kardeşlerimizin yanında olmaya onlara destek vermek için gayret edeceğiz.” dedi.

DEPREMZEDELERE İNDİRİM

Belediye meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Yozgat’a gelen depremzede vatandaşlar için indirim kararı alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerde Yozgat’a gelen depremzedelere su abonelik, su ücreti ve benzeri işlemlerde yüzde 80 indirim yapılması meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

TAKSİMETRE ÜCRETLERİNE ZAM

Mart ayın olağan belediye meclis toplantısında taksimetre ücretlerine zam yapıldı.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler odası tarafından Belediye Meclisine sunulan taksimetre ücretleri teklifi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Sunulan teklifte taksimetre açılış ücreti 15 liradan 20 liraya, kilometre başı 10 liradan 15 liraya ve 1 saat bekleme süresi 90 lira olarak belirlendi.

