Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre yapılan seçimde AYM Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

»İHA