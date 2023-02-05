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Karar Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına hemşehrimiz Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı.

05 Şubat 2023 Pazar 02:00
Karar Resmi Gazetede

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre yapılan seçimde AYM Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
»İHA

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Karar Resmi Gazetede
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