Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre yapılan seçimde AYM Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
»İHA
05 Şubat 2023 Pazar 02:00
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre yapılan seçimde AYM Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın seçilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.