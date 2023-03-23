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Karadağ ziyaretlerde bulundu

Üniversitelerarası Kurul Toplantısı dolayısıyla İzmir’de bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ,  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve İzmir İl Müftüsü Salih Sezik’i makamında ziyaret etti.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Karadağ ziyaretlerde bulundu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette mevkidaşlar iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a ziyaretin anısına Çaka Bey’den Günümüze İzmir kitabını hediye etti. 
Karadağ ise mevkidaşına günün anısına 100’e yakın akademisyen ve araştırmacının birlikte kaleme aldığı Bozok Üniversitesi, valilik ve belediye işbirliğinde hazırlanan 4 ciltlik “Yozgat Tarihi ve Kültürü” kitabını takdim etti.
Rektör Karadağ, ziyaretlerin ikincisini ise 2017-2021 yılları arasında Yozgat İl Müftülüğü görevini ifa eden şu an İzmir İl Müftülüğü görevini yürüten Salih Sezik’i makamında ziyaret ederek sürdürdü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir İl Müftüsü Sezik, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a nazik ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti.
Karadağ, günün anısına Sezik’e “Yozgat Tarihi ve Kültürü” kitabını  hediye etti. »Haber Merkezi

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Karadağ Ziyaretlerde Bulundu
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