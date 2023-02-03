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Karadağ ziyaret etti

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Karadağ ziyaret etti

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür etti.
Ziyaret sonunda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’a günün anısına 100’e yakın akademisyen ve araştırmacının kaleme aldığı 4 ciltlik “Yozgat Tarihi ve Kültürü” kitabını hediye etti. 
Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ise Gazi Üniversitesi’nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, adına dikilen fidan sertifikasını takdim etti. »Haber Merkezi

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Karadağ Ziyaret Etti
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