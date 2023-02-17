Karaca’dan plaket

Şefaatli Belediyesi Başkanlık odasında gerçekleşen plaket takdimine Şefaatli Belediye daire amirleri ve emekli olan Şaban Döker katıldı.

Tören öncesi konuşan Başkan Karaca, Belediyeler bir ilçede hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi. O ilçedeki vatandaşların huzurlu, mutlu ve daha rahat yaşayabilmesi için çalışır. Bu nedenle Belediye çalışanları önemli. Sizlere, ilçemize sunduğunuz hizmetler için teşekkür ediyor; emeklilik hayatınızda eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzelce vakit geçirmenizi temenni ediyorum.” diye konuştu.

Şefaatli Belediye Başkanı Av Müjdat Karaca, konuşmasının ardından emekli olan personele plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. »Haber Merkezi