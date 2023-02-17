Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.008,58
ALTIN
1.112,80
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
20,13

Karaca’dan plaket

Şefaatli ilçesi Belediyesi’nden emekliliğe ayrılan Şaban Döker’e Belediye Başkanı Av. Müjdat karaca tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Karaca’dan plaket

Şefaatli Belediyesi Başkanlık odasında gerçekleşen plaket takdimine Şefaatli Belediye daire amirleri ve emekli olan Şaban Döker katıldı.
Tören öncesi konuşan Başkan Karaca, Belediyeler bir ilçede hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi. O ilçedeki vatandaşların huzurlu, mutlu ve daha rahat yaşayabilmesi için çalışır. Bu nedenle Belediye çalışanları önemli.  Sizlere, ilçemize sunduğunuz hizmetler için teşekkür ediyor; emeklilik hayatınızda eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzelce vakit geçirmenizi temenni ediyorum.” diye konuştu.
Şefaatli Belediye Başkanı Av Müjdat Karaca, konuşmasının ardından emekli olan personele plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Karacadan Plaket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Ülkü ocakları sahada
Ülkü ocakları sahada
Sorgun’a döndüler
Sorgun’a döndüler
Psikososyal destek
Psikososyal destek
Kurumlar sahada
Kurumlar sahada
Ailelere ziyaret
Ailelere ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim