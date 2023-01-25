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Kara güven tazeledi

Akdağmadeni Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Fatih Kara 4 yıllığına güven tazeledi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Kara güven tazeledi

Belediye Kültür Merkezinde yapılan olağan genel kurula Siyasi Parti temsilcileri, Sivil toplum kuruluşları ve kooperatif ortakları katıldı.
Olağan genel kurulda konuşan Akdağmadeni Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Fatih Kara, “Sizler, Anadolulun Türk yurdu olmasında büyük emeği geçen Türk ticaret ahlakının bu kutlu topraklarda ebediyen yaşatan güvenirliğin, dürüstlüğün timsali esnaf ve sanatkârımızın çok kıymetli saygıdeğer ortakları bu toplantıda beraber olmaktan duyduğum mutluluğu, gururu ifade eder hepinize yürekten şükranlarımı sunarım. Hedefimiz esnaf ve sanatkârımızın öncelikli problemlerini çözüme kavuşturmak ve bununla ilgili girişimlerimizi sürdürmekle yükümlü olduğumuzun bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”
Kara, “Kıymetli esnaf arkadaşlarım üst limitimizin Beş yüz bin TL ye çıktığını ve iş edindirme ve araç kredilerimizde 1 milyon beş yüz bin TL olduğunu huzurlarınızda ifade eder yatırım ihtiyaçlarımızın da esnafın zor gününde sürekliliğinin devamının olduğunu en son gelen plasmanımızın da Otuz milyon TL olduğunu ihtiyaçların tamamının karşılayacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın.” Diye konuştu.
Başkan Fatih Kara, Bu vesileyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta sayın genel başkanım Abdulkadir Akgül Bey olmak üzere bütün ekibine huzurunuzda teşekkür eder saygılarımı sunarım. »Haber Merkezi

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Kara Güven Tazeledi
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