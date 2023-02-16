Kara avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince, kara avcılığının ikinci bir duyuruya kadar ülke genelinde durdurulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; “Kahramanmaraş merkezli meydana gelene ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığı Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. 20 Ağustos 2022 ile 5 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 av dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinde olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 5’nci 12’nci maddeleri gereği, kara avcılığının dünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı.” denildi. »Haber Merkezi