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Kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Kar yağışı etkili oldu

Yozgat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde kar yağışı altında işe giderken kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise karda ilerleyebilmek için lastiklerine zincir taktı.
Kar yağışına mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlardan Abdurrahman İnaltekin, “Beklenen kar yağışı geldi inşallah daha da çok yağar. Suyumuz bollaşır bizim için iyi olur. Yozgat için hasretle beklenen bir kar yağışıydı. Mutlu olduk.” dedi. »İHA

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Kar Yağışı Etkili Oldu
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