Kar tipi uyarısı

Başkan Öçal, belediye olarak karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Öçal yaptığı açıklamada; “Ülkemiz genelinde ve ilçemizde kar yağışı ve tipi yoğun bir şekilde devam etmektedir ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarında öncelikli olarak hastane, jandarma, ilçe Emniyet amirliği, Kaymakamlık gibi resmi kurumların yollarının açık tutulması için çalışmaktadır. Ayrıca ülkemizde gece saatlerinden sabaha karşı yaşanan deprem felaketi dolayısıyla karayolları ekiplerinin çoğunluğunun deprem bölgesine intikal etmelerinden kaynaklı karayolları yol açma çalışmaları tam kapasite ile yapılamamaktadır. Hemşehrilerimizden özellikle acil işi ve hastası olmadığı sürece kendi araçları ile trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi