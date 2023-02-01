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Kar rahmettir berekettir

Dün sabah saatlerinde kar yağışının etkisini artırması ile birlikte vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına Yozgat Belediyesi saha çalışmalarına başladı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Kar rahmettir berekettir

Beklenen kar yağışının başlaması ile birlikte Yozgat beyaza büründü. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
“YETERKİ YAĞSIN” 
2022 yılında Yozgat’a son 25 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleştiğini belirten Belediye başkanı Celal Köse, “Bu yılda beklenenden geç gelen kar yağışı ile birlikte şehrimiz beyaza büründü. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz görevi başında şehrimizin her köşesinde çalışmalarına başladı. Tüm mahallelerimizde, yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışmaları hızla sürüyor. Ana arterlerin tamamı ve özellikle hastane, sağlık ocağı gibi önem arz eden alanların yolları açıldı. Cadde ve sokaklarımızda hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlamaları adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.
ÇOCUKLARI KIRMADI
Ekiplerin kar temizleme çalışmaları sırasında Eskipazar Mahallemizde karın keyfini çıkararak kayak yapan çocuklar, kayak yaptıkları sokağın temizlenmemesini istedi. Çocukların, “Başkanım her yeri temizliyorsun burayı temizleme” çağrısına Başkan Köse, “Orası da sizin olsun. Doya doya eğlenin o sokak sizin” yanıtını verdi. Çocuklar karın keyfini sokaklarında kayarak çıkarmaya devam ediyorlar.
HAYVANLAR UNUTULMADI
Kış aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yiyecek bulamayan sokak hayvanları ekipler tarafından unutulmadı. Zabıta ekipleri şehrin birçok noktasında sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yiyecek bıraktılar. »Haber Merkezi

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Kar Rahmettir Berekettir
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