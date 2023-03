‘Kar gönder bana’ kitabı yayınlandı

Mali müşavir olan şair Mehmet Emin Acer; iki kitap çıkarmasına rağmen hala 4 bin civarında yayınlanmayı bekleyen şiirinin olduğunu bildirdi. Şiirlerinde milli ve manevi duyguların yer aldığı konular işleyen Şair Acer; aynı zamanda taşlama şiirleriyle de kendinden söz ettiriyor. ‘Şairleri haykırmayan bir milletin sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir’ diyen Acer, ‘Şair konuşmalıdır. Şairler; milletin en önemli sesidir. Şiir demek; kimi zaman hasret, kimi zaman vuslat, kimi zaman ise haslettir. Kimi zaman vatan, bayrak, mukaddesattır. Şiir, yaşamın kendisi; hayata yön veren kılavuzdur. Bizde şiirlerimizde vatan, millet, mukaddesat, hasret, özlem gibi konulara yer verdik.” dedi. Kitabı temin etmek isteyenlerin 05443111928 nolu telefondan kendilerine ulaşmasını istedi. Kitap ayrıca Nadir Kitap aracılığı ile de satışa sunulduğu belirtildi.

MEHMET EMİN ACER KİMDİR?

Mehmet Emin ACER 1964 yılında Yozgat Akdağmadeni içlesin de doğan hayatınca tek bir mizaç ve karakterin inkişafını göstermekle beraber, tezahür şekilleri birbirinden ayrı olan üç merhale geçiriyor: Sekiz on altı yaşları arasında babasının yurt dışında olması nedeniyle özlem dolu bir ilkokul ve lise taşra hayatı, on altı yaşından sonra lise eğitim yıllarında şiire merak sarıyor on sekiz yaşına kadar, ileriki şahsiyetinin bazı taraflarını önceden haber veren oldukça sakin ve içine tutuk fakat içli bir aile hayatı içinde bir okul devresi yaşıyor.

On dokuz yirmi yaşları arasında, sevda ile tanışan şair, şiir tiyatro eserleri vermeye başlıyor üniversite hayatında kısa bir bahara benzeyen ilk gençlik çağını idrak ediyor. Yirmi dört otuz yaşları arasında, mali müşavir olarak mezun olduktan sonra bütün hayatınca devam edecek olan karakteri kazanıyor. Bu tarihten devre, aynı şahsiyetin muhtelif şartlar altında gelişen safhalarından ibarettir.

2021 yılında KÖRPEM isimli ilk şiir kitabını çıkaran şair onlarca antolojide, gazete ve dergilerde şiir köşe yazarlığı yapıyor eserleri yayınlanıyor. Halen dört bine yakın yayınlanmaya hazır şiiri bulunan şairin ‘’KAR GÖNDER BANA’’ adlı kitabı ikinci eseridir şiirlerinde gurbet sıla ve sevda özlemi yanı sıra vatan bayrak ve hiciv (taşlama) şiirleriyle tanınıyor. Okurları tarafında verilen ‘’ÜSTADİ’’ mahlası ile anılan şair şiirlerinde mahlasını kullanıyor. Evli ve bir çocuğu var gönlü sıla hasretiyle tutuşsa da Manisa merkez de yaşıyor. »Haber Merkezi