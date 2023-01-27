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Yozgat
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Kar bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yozgat merkez ve ilçelerinde 5 günlük hava tahminleri açıklandı.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmeye göre İl Merkezinde 28 Ocak Cumartesi günü şehirde kar yağışı beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.
Yozgat ve İlçelerinde 5 günlük hava tahminleri şu şekilde; 
Yozgat Merkez, 27 Ocak Cuma çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi kar yağışlı, 29 Ocak Pazar kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı Kar yağışlı.
Akdağmadeni ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Aydıncık İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Boğazlıyan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çandır ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çayıralan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çekerek İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Kadışehri ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Saraykent ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Sarıkaya İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Şefaatli ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Sorgun İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Yenifakılı İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Yerköy ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı. »Alpaslan Demir

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Kar Bekleniyor
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