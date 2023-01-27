Kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmeye göre İl Merkezinde 28 Ocak Cumartesi günü şehirde kar yağışı beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

Yozgat ve İlçelerinde 5 günlük hava tahminleri şu şekilde;

Yozgat Merkez, 27 Ocak Cuma çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi kar yağışlı, 29 Ocak Pazar kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı Kar yağışlı.

Akdağmadeni ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Aydıncık İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Boğazlıyan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Çandır ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Çayıralan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Çekerek İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Kadışehri ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Saraykent ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Sarıkaya İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Şefaatli ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Sorgun İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Yenifakılı İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.

Yerköy ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı. »Alpaslan Demir