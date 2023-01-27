Kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmeye göre İl Merkezinde 28 Ocak Cumartesi günü şehirde kar yağışı beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.
Yozgat ve İlçelerinde 5 günlük hava tahminleri şu şekilde;
Yozgat Merkez, 27 Ocak Cuma çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi kar yağışlı, 29 Ocak Pazar kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı Kar yağışlı.
Akdağmadeni ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Aydıncık İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Boğazlıyan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çandır ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çayıralan ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Çekerek İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Kadışehri ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Saraykent ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Sarıkaya İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Şefaatli ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Sorgun İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Yenifakılı İlçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı.
Yerköy ilçesi; 27 Ocak Cuma Çok bulutlu, 28 Ocak Cumartesi Kar yağışlı, 29 Ocak Pazar Kar yağışlı, 30 Ocak Pazartesi Kar yağışlı, 31 Ocak Salı kar yağışlı. »Alpaslan Demir
Yapılan değerlendirmeye göre İl Merkezinde 28 Ocak Cumartesi günü şehirde kar yağışı beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.