Başkan Esengin ve yönetimi yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Kanserler dünyada ve Türkiye’de neden olduğu ölümler ve sakatlıklarla, önde gelen halk sağlığı sorunlarından biridir. Doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının 1/3’ü önlenebilmekte, erken tanı ve tedavi ile kanser vakalarında ömrün uzatılması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kansere karşı mücadelede işbirliğini artırmak, toplumun farkındalık düzeyini yükseltmek üzere planlı aktivitelerin yaşama geçirilebilmesi amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak belirlenmiştir.

Bu bağlamda:

Türkiye’de de kanser ile mücadele programının gerçekleştirilmesi için ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuştur. KETEM merkezlerinde aşağıda ki taramalar yapılmaktadır.

20 yaş üzeri her kadın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır

20 yaş üzeri kadınlara iki yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınlara yılda bir kez hekim tarafından meme muayenesi yaptırmaları,

40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Taraması yaptırmaları,

30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir smear ve HPV testi Kalınbağırsak (Kolon) Kanseri Taraması yaptırmaları,

50-70 arası kadınlara ve erkeklere iki yılda bir kez dışkıda gizli kan testi yaptırmaları,

51 ve 61 yaşındaki kadınlara ve erkeklere 10 yıl arayla kolonoskopi yaptırmaları gerekmektedir.

Bizler Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği olarak diyoruz ki şüphe duyduğunuzda aklınıza takılan bir şey olduğunda lütfen KETEM’e müracaat edelim.

Her zaman dediğimiz gibi ‘’Kanser Öldürmez, Geç kalmak Öldürür.’’ ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi