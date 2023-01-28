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Kandillerini kutladı

Regaip kandili vesilesiyle Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan hastane çalışanları ve hastaları ziyaret ederek Regaip Kandilini kutladı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Kandillerini kutladı

Başhekim Kozan; ”Regaip kelimesi bolluk, bereket ve fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Regaip kandilinizi tebrik eder, bu mübarek aylarda dualarınızın kabulünü yüce Allah’tan niyaz ederiz.” dedi.
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 18:04
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