Kandillerini kutladı

Başhekim Kozan; ”Regaip kelimesi bolluk, bereket ve fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Regaip kandilinizi tebrik eder, bu mübarek aylarda dualarınızın kabulünü yüce Allah’tan niyaz ederiz.” dedi.

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