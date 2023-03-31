Kan bağışları azaldı

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, Pazarcık ve Elbistan deprem felaketlerinin ardından vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay'ın kan stoklarının istenilen seviyeye ulaştığını belirterek, bu durumun Ramazan ayının başlaması ile ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

Başkan İbiş, Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet vermekte ve sorumlu olduğu Bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor dedi.

İbiş yaptığı açıklamada, “Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Depremin ardından Kızılay’ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stoklar istenilen seviyelere gelirken, Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Ancak Ramazan ayında da hastanelerin kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor ve kana ihtiyaç duyulan hasta sayısı azalmıyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay Ulusal Kan Stok Seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı. Gerek depremden büyük hasar gören illerdeki Kızılay kan hizmet birimlerinin zarar görmesi gerekse Ramazan ayı nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Deprem bölgesinde büyük yıkımın yaşandığı illerdeki kan bağış organizasyonları hala yapılamıyor diye konuştu.

KIZILAY İFTAR SONRASINDA DA KAN HİZMET BİRİMLERİNİ AÇIK TUTACAK

Başkan İbiş, Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor dedi. Haber Merkezi