‘Kamu çalışanları adım bekliyor’

Başkan Kabayel yaptığı açıklamada; “Özellikle birinci dereceye inmiş olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600 olarak revize edilmelidir. Kadroya geçirilen sözleşmeli memurlarımızın -başta mazeret tayinleri olmak üzere- kadrolu diğer meslektaşlarının sahip olduğu tüm haklara kavuşması için tedbirler hızlıca hayata geçirilmelidir. Öte yandan, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan memurlarımızın Genel Hizmetler Sınıfı’na alınması için de düzenleme yapılması olmazsa olmazımızdır. Türkiye Kamu-Sen, Toplu Sözleşmede kırmızıçizgi olarak ilan ettiği bu hususlarla ilgili mücadelesini kesintisiz sürdürecektir.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi