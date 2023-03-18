‘Kampüs Yolunda’ programına katıldı

Üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların üniversiteleri en yetkili ağızlardan tanımalarını sağlayan programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ; üniversitenin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümlerinin yanı sıra yanında ihtisas üniversitesi olma özelinde öğrencilere sunduğu avantajlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hayatını kaybeden başta öğrencilerimiz, aileleri ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, depremde yaraların sarılması adına devletimizin valilikler koordinesinde yürüttüğü çalışmalara üniversite olarak ayni ve nakdi desteklerle katkıda bulunduklarını belirterek başta bölgeden Yozgat'a üniversitemizi tercih ederek gelen öğrencilerimiz ve onların yakınlarıyla alakalı olarak depremin ilk gününden itibaren öğrenci ve ailelerin şehrimize nakledilmesi, konaklama imkânları başta olmak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca üniversitemizde görevli uzman ve AFAD gönüllüsü personelin bölgeye giderek yaraların sarılması adına önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören 3 bin 158 öğrencinin deprem bölgesinde yaşamını sürdürdüğünü, bu öğrencilerden 2 bin 900 öğrenciye ulaştıklarını depremde ise Yozgat Bozok Üniversitesi kimliği taşıyan 13 öğrencinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli? Gelecek garantili meslekler neler, Üniversitelerin barınma, burs ve yurtdışı eğitim olanakları, Dijitalleşen dünyada eğitimin geleceğine yönelik soruları cevaplandırdı.

Rektör Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversite; dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıdıklarını vurguladı. Karadağ, kenevir özelinde üniversitemiz bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında da izleyicilere bilgiler aktardı.

Karadağ eğitim-öğretim odaklı ve bilim üretme temelli önemli iki ayağı bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması nedeniyle stratejik planına da aldığı üzere “girişim odaklı üniversite” olduğuna dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasının devamında: “Uzaktan Eğitim sürecinde Üniversite olarak kısa zamanda çok ciddi mesafe kat ettik. BOYSİS, BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu uygulamasını sadece öğrencilerimiz için değil öğretim elemanlarımızın da kullanımına sunduk. Bozok Akademi ile de yediden yetmişe herkesin rahatlıkla girebileceği çevirimiçi ders platformunu da hayata geçirdik. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademiyaya daha güçlü hitap eden, hem eğitim-öğretim kalitesini sürekli artıran hem de bu süreçte akademik anlamda kendini daha da görünür kılan bir profile taşıdık” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Rektör Karadağ, “Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu azim ve karalılıkla mottomuz olan “Kararlılıkla, Başarıya…” hedeflemekteyiz. Bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, marka bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir” dedi.

Rektör Karadağ, YKS’ye girecek olan tüm öğrencileri, “Karalılıkla, Başarıya…” sloganıyla huzurlu bir şehirde, her alana hitap eden geniş yelpazede bölüm ve programlarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti. »Haber Merkezi