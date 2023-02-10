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Kampanya hızla devam ediyor

Almanya Yozgatlılar Federasyonundan tırlar dolusu su, ekmek ve gıda ürünleri gönderildi.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kampanya hızla devam ediyor

Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF), başlatmış olduğu acil yardım kampanyası bütün hızıyla devam ediyor.
Almanya Yozgatlılar federasyonuyla birlikte, yine Almanya’da hizmet eden Türk sivil teşkilatlar da yardım kampanyaları başlattı. 
Camiler, dernekler, firmalar ve iş insanları yardımlaşmada yarış halindeler. AYDEF’in yardım organizesinden sorumlu Salih Çelik basın açıklaması yaptı.
Çelik yapmış olduğu açıklamada;“ Asrın depremi olarak tarihe gecen bu afette 11 ilimiz yerle bir oldu. İnsanlarımız sabaha karşı uykuda 7,7 büyüklüğünde bu depreme yakalandılar. Evleri yerle bir oldu. Devletimiz, milletimiz el ele verdiler. Bizde burada Balkan’ımız Mustafa Çelik beyin başkanlığında toplanarak acil yardım yapma ve gönderme kararı aldık. Kampanyamız devam ediyor.” dedi.
Çelik, konuşmasının devamında; “Yardım gönderen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.
Allah emeği geçenden katkı sunan dan yardımda bulunan kardeşlerimizden Rabbim razı olsun birinize binler versin. Devletimize, milletimize bu tür afetleri bir daha gösterme, yaşatma Allah’ım. Depremde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun Türkiye.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Kampanya Hızla Devam Ediyor
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