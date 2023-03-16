Kahramanmaraş'ta görevlendirildiler

Sarıkaya İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada; “Manevî danışman ve rehberlik görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan hocalarımız küçük büyük demeden kadın erkek ayırmadan depremzede kardeşlerimizin yanında oldular. Berat Kandili'nde de bayan kardeşlerimiz için çadır kentte program yaptılar. Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülüklerini bütün personelleriyle belirli aralıklarla deprem bölgesinde görevlendirip vatandaşlarımızın maddi-manevi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bu faaliyetlere katılan bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yüce Rabbimiz devletimizi diyanetimizi ve memleketimizin iyiliği, huzuru ve mutluluğu için çaba gösteren bütün kardeşlerimizi korusun ve zeval vermesin. Her türlü bela, afet, kötülük ve fitne ehlinin hile ve tuzaklarından muhafaza eylesin.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi