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Kafile döndü

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin'in kutsal topraklara gönderdiği üniversite öğrencileri ve hocalarından oluşan 41 kişilik kafile, umre vazifesini tamamlayarak Yozgat'a döndü.

06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Kafile döndü

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, üniversite öğrencileri ve hocalardan oluşan 41 kişilik kafileyi umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara göndermişti. Kutsal topraklara giden 41 kişilik umre kafilesi, umre vazifesini tamamlayarak memleketine döndü.
11 günlük programla Yozgat'tan yola çıkan kafile, kutsal toprakları ziyaret ettikten sonra memleketlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.
Kutsal yolculukta kafileye başkanlık eden Bilal Şahin Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Öksüz, "41 umrecimizle birlikte 11 günlüğüne kutsal topraklara gittik. Umrecilerimizle ibadetlerimizi yerine getirdikten sonra sağ salim, sorunsuz bir şekilde ilimize kavuştuk." ifadesini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.03.2023 09:16
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