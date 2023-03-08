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‘Kadınlarımız önemli rol oynadı’

Yozgat Türk Ocakları Hanımlar İcra Heyeti Başkanı Eda Tuğrul, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Kadınlarımız önemli rol oynadı’

Başkan Tuğrul, Büyük Türk milletinin şanlı tarihi boyunca hayatın her alanında var olan kadınlarımız, Türk devletlerinin kurulmasında ve milli mücadelede önemli rol oynadığını belirtti. 
Tuğrul yaptığı açıklamada, “Tomris Hatun, Altuncan Hatun, Halide Edip, Nezahat Onbaşı ve niceleri. Türk kadının şerefli karakteri geçmişten bugüne erozyona uğramadan yükselmeye devam etmiştir. Mücadelenin simgesi olan ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılan özel günde, başta şehitlerimizin,  gazilerimizin anne ve eşleri şerefli Türk Kadınları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Ayrıca; 6 Şubat günü yaşanan deprem felaketinde yitirdiğimiz,  kadınlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker

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Kadınlarımız önemli Rol Oynadı
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